السيسي: سنتصدى بمنتهى الحزم لمحاولات الإخلال بإجراءات الحكومة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: «لقد أقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وهي إجراءات مُلحّة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به».

وتابع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون».

وأضاف: «إن رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة.. حفظ الله مصر وشعبها».

