ماتوا اختناقاً.. العثور على جثت 64 مهاجراً في حاوية بموزمبيق

المصدر: مابوتو - أ ف ب

عُثر على جثث أكثر من 60 مهاجراً غير شرعي من إثيوبيا، صباح الثلاثاء، قضوا اختناقا على ما يبدو في حاوية شحن تم توقيفها في شمال غرب موزمبيق، وفق مصدر بأحد المستشفيات.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إن "شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين يشتبه في أنهم إثيوبيين، تم توقيفها عند جسر موساكانا في محافظة تيتي".

أضاف: "عثر على 64 شخصاً في عداد الأموات، ونجا 14 شخصاً فقط من الموت"، موضحاً أن "الاختناق هو السبب المرجح لموتهم".

وأظهرت صور بثّها تلفزيون "ميرامار" المحلي جثثا مكدسة في حاوية تقلها شاحنة نقل.

وتعدّ موزمبيق أحد الطرق الأكثر تفضيلاً للمهاجرين السريين، خصوصاً القادمين من إثيوبيا، سعياً منهم للوصول إلى جنوب إفريقيا والعثور على عمل.