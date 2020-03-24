وزير الإعلام: مصر في المرحلة الثانية من سيناريو مواجهة «كورونا»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للإعلام في مصر أسامة هيكل، إنه لا يتوقع نهاية أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» إلا بحلول فصل الصيف، لافتًا إلى أن أعداد الإصابة بالفيروس تتزايد بشكل بطيء.

وأضاف هيكل أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الاثنين، أن معدل الإصابات بفيروس «كورونا» اليوم أعلى من أمس، وأن مصر في المرحلة الثانية من سيناريو مواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن فرض حظر التجول من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات، موضحًا: «سنضطر الوصول إليه إما كلي أو جزئي على حسب الحالة، حظر التجول موجود في الحسابات لأننا نريد منع الوصول إلى المرحلة الثالثة».

وذكر وزير الدولة للإعلام أن قرار حظر التجوال موجود وتنفيذه سيتم في لحظة تاريخية معينة، مؤكدًا على أن التزام الأفراد هو الأفضل حتى مع تطبيق حظر التجوال، منعًا لزيادة عدد الإصابات والعمل على تقليله.

وتابع: «وارد نفصل محافظات بعينها أو قطع خطوط المواصلات لمحافظة بعينها،، لكن يجب على الناس مساعدتنا».