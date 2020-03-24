ترامب يفر مازحا من مسؤولة ملف «كورونا» بالبيت الأبيض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

انتشرت لقطة طريفة على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو يقف بجانب منسقة الاستجابة لفرقة عمل فيروس كورونا في البيت الأبيض، ديبورا بيركس، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول آخر تطورات الفيروس.

وخلال الحديث قالت بيركس إنها كانت مصابة بالحمى قبل يومين، ليبادر ترامب مازحا إلى التحرك خطوات عدة وكأنه يفر من المنصة خوفا من إصابتها بفيروس كورونا، ثم عاد مسرعا وهو يبتسم، وفقا لموقع «الحرة» الأميركي.

وكشفت بيركس أنها خضعت للاختبار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابتها «بحمى منخفضة الدرجة»، وقالت للصحافيين: «لاحظتم أنني لم أكن هنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجريت الاختبار في وقت متأخر من ليلة السبت وكانت النتيجة سلبية».

وفي وقت سابق، أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكدت متحدّثة يوم الجمعة الماضي.

وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بنس: «لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به».