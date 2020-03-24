الهند تحث مواطنيها على إنقاذ أنفسهم

المصدر: نيودلهي -رويترز

حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، مواطني بلاده على البقاء في منازلهم، والمحافظة على أرواحهم. وقال على حسابه بموقع «تويتر»، إن كثيراً من الهنود لا يأخذون العزل الصحي على محمل الجد، وخاطبهم قائلاً: «أرجوك انقذ نفسك، انقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية».

وأعلنت الهند اكتشاف 415 إصابة بالفيروس، وسبع وفيات، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة، الأمر الذي سيشكل عبئاً كبيراً على كاهل البنية التحتية للصحة العامة.

وسيستمر الإغلاق في العاصمة التي يسكنها أكثر من 18 مليون شخص حتى نهاية الشهر، وحظرت السلطات تجمع أكثر من خمسة أشخاص في ولايات عدة، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا في الغرب، التي تشهد أكبر عدد من الإصابات. وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتهكون الحظر.

وفي مومباي، المركز المالي في البلاد، علقت السلطات قطارات الضواحي، التي تنقل عادة ثمانية ملايين راكب يومياً، حتى نهاية الشهر، وتقتصر خدمات الحافلات على العاملين في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية.

وألغت الصحف النسخ المطبوعة في مومباي، وأعلنت الحكومة الاتحادية الهندية أن جميع الرحلات الداخلية ستتوقف اعتباراً من مساء اليوم، وذلك بعدما تم حظر الرحلات الدولية منذ أسبوع.