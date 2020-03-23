البحرين تعلق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد

المصدر: المنامة - د ب أ

أعلنت إدارة الأوقاف السنية في البحرين تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارا من صلاة المغرب، اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر.

وقالت الأوقاف السنية، في بيان صحا في أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم، إن ذلك يأتي استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في إطار ما تم اتخاذه من اجراءات احترازية ووقائية ومنها منع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة.

وأهابت الإدارة بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، مؤكدة على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها.