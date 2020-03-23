فرض حظر تجول في العراق حتى 28 مارس

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أعلنت السلطات العراقية في بيان، أمس، فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد، بعد وفاة 20 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به.

وكانت نصف محافظات العراق الـ18 خاضعاً لحظر تجول منذ الثلاثاء الماضي، غير أن خلية الأزمة، التي ترأستها وزارة الصحة، قررت منع الحركة في عموم البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس، حتى الآن، هو 233 شخصاً، لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية، إذ إن أقل من 2000 شخص من أصل 40 مليوناً خضعوا للفحص في أنحاء العراق المجاور لإيران.