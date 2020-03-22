مصر.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أذاعت قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، بيانًا عاجلًا أفادت فيه وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة المصري اليوم، ذكر البيان أنه «تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابن من أبناءها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد».

وشغل اللواء خالد شلتوت، منصب رئيس أركان إدارة المياه، إحدى إدارات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وكان المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي قد أعلن، أمس السبت، أن الجهات المعنية في القوات المسلحة قامت بعمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسة في القاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.