السيسي يتحدث للمصريين عن كورونا: «مش بخوفكم ولا حاجة.. البيانات تعكس الواقع»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا «من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية».

وأضاف السيسي: «مش بخوفكم ولا حاجة لكن اتعودنا مع بعض إننا نكون صادقين وأمناء».

وتابع: «قدامي الإجراءات اللي عملتها مصر من أول الموضوع، وهي مترتبة ومنظمة».

وقال السيسي إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا «من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية».

وأضاف السيسي، في حضور عدد من الوزراء، أثناء تكريم سيدات مصريات، أن البيانات الصادرة عن مصر تعكس الواقع الذي تعيشه مصر، مشيرًا على أن «طوال الوقت كان هناك من يشكك في كل إجراء نقوم به، التشكيك والحديث الذي يتردد أقل ما يقال فيه هو أنه كذب وبه افتراء كثير، ليس موضوع كورونا فقط».

وتابع: «التشكيك حالة عاشتها مصر على مدار 80 عامًا بطريقة تشكل حالة من عدم الثقة وسط الشعب»، وتساءل: «لماذا نخبي أمر كورونا، هل هذا الأمر قاصر على المصريين فقط، هذا الأمر موجود في العالم كله.. ربنا يلطف بنا حتى الآن بفضل إجراءات علمية حقيقية واحترازية قامت بها الدولة المصرية لاحتواء كورونا».

ورد الرئيس المصري على المشككين في البيانات الرسمية المصرية، متسائلًا: «انتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا في ظل ما يحدث مع أخذنا بالأسباب؟».

وتابع «السيسي»: «أقول هذا لطمأنتكم مع ضرورة المزيد من الأخذ بالأسباب».

وتحدث السيسي عن تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «مواقع التواصل الاجتماعي تشغي بفيديوهات وتعليقات، المصريين دمهم خفيف في الحقيقة، لكن كما نقول ربنا لطيف بنا وقمنا بإجراءات غير مسبوقة من جانب الدولة بداية من مجموعة المصريين التي أحضرناهم من المقاطعة الصينية ووهان».

وطالب الرئيس المصري مساعدة الشعب بمزيد من الصمود والإصرار لمواجهة أزمة كورونا.

وقال السيسي، إن مصر تجهز نفسها لمواجهة خطر جسيم جدًا، محذرًا: «إذا مكنتش هتتضافر كل جهود الدولة وأجهزة والمجتمع المدني والشعب والمصريين بكل عناصرهم، لو محطناش إيدينا في إيد بعض وتعاملنا مع الأمر بشكل حاسم ومسؤول وجرئ هنخسر كتير».

وتابع السيسي: أطالب المرأة المصرية بالدعم: «أرجو إن الناس تقعد في بيوتها لتقليل أي تعرض للمرض.. هذا أمر جلل، لا أريد تخويفكم، نتمنى تجاوز الـ 14 يومًا المقبلين بأقل حجم من الضرر».

ورد السيسي على المتسائلين عن كيفية توفير مصر 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا، قائلًا: «الـ 100 مليار منين؟ هي مصر قليلة ولا إيه».

وقال السيسي إنه تم تشكيل مجموعة لإدارة الموقف منذ بداية أزمة كورونا، وأشاد بجهود العاملين في قطاع الخدمات الصحية خلال التعامل مع وباء كورونا، كما أشاد بتعامل الإعلام مع أزمة فيروس كورونا، ومواجهته للشائعات

وطالب الرئيس المصري، المواطنين، بعدم التزاحم على شراء السلع، في مواجهة أزمة كورونا.

وقال السيسي «لا توجد لدينا مشكلة في السلع، وجميع المواد الغذائية لدينا احتياطي منها لا يقل عن 3 أشهر».

وتساءل: «لماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا وتضغط نفسك ماديًا؟».