بريطانيا تتخذ تدابير «لم تُشهد من قبل، سواء في وقت السلم أو الحرب»

المصدر: لندن - د. ب. أ

أمرت بريطانيا 1.5 مليون شخص من أصحاب الظروف الصحية القائمة بالعزل الذاتي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في محاولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ويشمل الأمر مرضى سرطان الدم (لوكيميا) والمصابين بأمراض تنفسية حادة ومن خضعوا لعمليات زراعة أعضاء.

وجاء في بيان للحكومة أن هيئة الصحة العامة البريطانية ستبعث رسائل لهؤلاء الأشخاص خلال الأيام القليلة القادمة لإبلاغهم بإجراءات معينة.

وفي حالة الضرورة، يمكن أن يحصل المرضى أيضاً على مساعدات تشمل معونات غذائية وأدوية.

وقالت وكالة «برس أسوسيشن» البريطانية للأنباء إن 240 شخصاً توفوا حتى الآن في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونقل عن رئيس الوزراء بوريس جونسون القول، اليوم الأحد، إن الحكومة تتخذ تدابير «لم تُشهد من قبل، سواء في وقت السلم أو الحرب»، لكنها ضرورية.

وأشار إلى أن «الأعداد (المصابين بفيروس كورونا) قاسية، وتزداد بوتيرة سريعة».