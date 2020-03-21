800 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

المصدر: روما - أ. ف. ب

سجلت إيطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني.

وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم.

كذلك، أحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.

وسجل العدد الأكبر من الوفيات (546) في منطقة لومبارديا (شمال) إضافة إلي نحو نصف المصابين الجدد.

وطلبت السلطات المحلية إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إقرار «تدابير قسرية بشكل أوسع» وفرض «قيود جديدة» تكون أشد من منع التجمعات وأكثر صرامة من تلك المفروضة على التنقلات منذ 10 مارس.

وكتب رئيس بلدية برغامو جيورجيو غوري ورئيس المقاطعة جانفرانكو غافوريلي في رسالة إلى رئيس الوزراء، «حان وقت القيام بذلك حقاً».

وأضافا أنّ «الوضع في لومبارديا يتحوّل إلى مأساة وهذا أكثر وضوحاً للأسف في مقاطعتنا برغامو، حيث نشهد في هذه الأيام وفاة الكثير من الرجال والنساء... وسط عجز حتى عن تنظيم وداع يليق بهم».

وتابعا أنّه «بالنظر إلى الإحصاءات، من غير الوارد اليوم أن نستند فقط إلى الحس السليم للمواطنين في احترام قواعد عرضة لتأويلات متباينة». وقالا إنّ «التنقلات كثيرة جداً».