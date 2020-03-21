الأوقاف المصرية توقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

قرر وزير الأوقاف في مصر محمد مختار جمعة إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا قي كل المساجد على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير، فى بيان صحافي اليوم، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

وكان شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا قي الجامع الأزهر لمدة أسبوعين.

من جهتها أمرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر اليوم السبت بإغلاق جميع كنائسها وإيقاف القداسات لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقررت الكنيسة أيضا منع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات وغلق قاعات العزاء الملحقة بالكنائس واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط .

وكانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر قد قررت تعليق القداسات في كنائسها الجمعة وحتى إشعار آخر لكنها تركت أبوابها مفتوحة للصلاة.