مصر تغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بسبب كورونا

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفي وزيري اليوم السبت غلق جميع المتاحف و المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد ابتداء من صباح بعد غد الاثنين و حتي نهاية الشهر الجاري.
وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي للتعقيم و التطهير وتطبيق إجراءات السلامة و الوقاية التعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.
ولفتت إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.