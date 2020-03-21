مصر تغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بسبب كورونا

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفي وزيري اليوم السبت غلق جميع المتاحف و المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد ابتداء من صباح بعد غد الاثنين و حتي نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي للتعقيم و التطهير وتطبيق إجراءات السلامة و الوقاية التعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

ولفتت إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.