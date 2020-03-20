الأردن يعلن حظر التجول اعتباراً من الغد لمكافحة "كورونا"

المصدر: عمان - رويترز

قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض حظر التجول ابتداء من غد السبت لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى وذلك في محاولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر الذي سيطبق في جميع أنحاء البلاد يسري من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما طارئا يوم الثلاثاء يمنح الحكومة سلطات هائلة تتجاوز الحريات المدنية والسياسية.

وأشار رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى أن الحكومة اضطرت لفرض حظر التجول بعد أن تقاعس كثير من السكان عن الاستجابة لنداء السلطات لهم بتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى.

وعزل الجيش العاصمة عمان عن باقي أنحاء المملكة أمس الخميس مما يعني فرض إغلاق على السكان الذين يبلغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

وفي الأردن 69 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكن السلطات تخشى انتشاره بسرعة.

وأغلق الأردن المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق الرحلات الجوية الدولية منذ يوم الثلاثاء.