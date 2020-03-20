السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلي ووسائل نقل الأجرة 14 يوماً

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات ابتداء من يوم غد السبت ولمدة 14 يوماً.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في بيان صدر اليوم ان القرار لا يشمل تعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة.

ولفت المصدر الى ان القرار استثنى تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية، كما استثنى القرار سفن البضائع على ان تعمل وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.