واشنطن تعاقب 9 كيانات سهلت تداول بتروكيماويات إيرانية

المصدر: واشنطن -وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد لضلوعهم في تجارة أو نقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية.

وعزت الوزارة القرار إلى تعزيز هذه الكيانات لوجود النظام الإيراني وأفعاله العنيفة بما يوفر عائداً لتمويل الإرهاب.

وقالت في بيان، أول من أمس، إنها فرضت عقوبات على تسعة كيانات وأفراد لمزاولتهم نشاطاً ربما يُمَكِّن النظام الإيراني من انتهاج سلوك عنيف.

وأضاف البيان أن «ما تفعله تلك الكيانات والأفراد يوفر عائداً قد يستخدمه النظام الإيراني في تمويل الإرهاب وغيره من أنشطة زعزعة الاستقرار».

وتابع: «عقوباتنا ستحرم النظام الإيراني من إيرادات البتروكيماويات لديه، وستستمر الولايات المتحدة في تطبيق عقوباتها بالكامل».