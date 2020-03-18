بوتين: الوضع في روسيا «تحت السيطرة»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، وذلك بعد تسجيل 114 إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال بوتين: «رغم تصاعد الخطر، فإن الوضع في الإجمال تحت السيطرة»، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت اعتباراً من فبراير، مثل إغلاق الحدود مع الصين، أتاحت حتى الآن منع «وصول كثيف للمرض إلى بلادنا».

وإذ أشار إلى الوضع «الصعب في أوروبا»، أشاد بالإجراءات المشددة التي اتخذت في بلدان عدة، خصوصاً على صعيد الحجر وإغلاق الأماكن العامة.

وأضاف خلال اجتماع حكومي خصص لوباء كورونا: «هذه التدابير مبررة، ونأمل لنظرائنا النجاح».