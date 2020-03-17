الحجر صحياً على الحكومة البولندية بعد إصابة وزير بـ"كورونا"

المصدر: وارسو - أ ف ب

وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة، أمس الاثنين، بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

وقال ميكال دفورسزيك للإذاعة العامة "خضع جميع أعضاء الحكومة الذين شاركوا بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء (في 10 مارس) لفحوصات مساء أمس. ويفترض أن تعرف النتائج خلال اليوم. وحتى ذلك الحين، يخضع الجميع للحجر".

وأعلن وزير البيئة البولندي ميكال فوس، أمس الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد اثر تواصله مع عامل في الغابات تبينت إصابته لاحقاً.

وأعلن الرئيس أندريه دودا صباح الثلاثاء إرجاء جلسة مقررة للحكومة، بانتظار صدور نتائج الفحوصات.

وكان يفترض ان تناقش الحكومة خلال الاجتماع تدابير لمساعدة الشركات والاقتصاد على وقع أزمة وباء كوفيد-19.

وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة 205 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأغلق البلد العضو في الاتحاد الأوروبي حدوده أمام الأجانب وعلق وسائل النقل الدولية وأغلق الجامعات والمدارس للحؤول دون تفشي الفيروس على أراضيه.