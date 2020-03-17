الحكومة الأردنية تعطل جميع المؤسسات وتحظر مغادرة المنازل

المصدر: عمان - متابعات الإمارات اليوم

أصدرت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارات تهدف لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت منع مغادرة المنازل، وتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية.

كما قررت منع التنقل بين المحافظات، ومنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، وتعليق وسائل النقل العام، ووقف طباعة الصحف الورقية.

وتضمنت القرارات، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقف العمليات والمراجعات الطبية، واقتصار العمل على الحالات والعمليات الطارئة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق جميع القرارات السابقة اعتباراً من الثامنة من صباح الغد الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

وقررت الحكومة، أيضاً، إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية، للأردنيين العائدين عبرها.

كما قررت إغلاق المولات والتجمعات التجارية، والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها، والإبقاء على عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز، وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

وقررت الحكومة، أيضاً، تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 35 حالة إصابة، بينهم تسعة أجانب.