الجيش الأردني ينتشر في مداخل ومخارج المدن للسيطرة على "كورونا"

المصدر: عمان - بترا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستوجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن، في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.



وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان حمل رقم (1)، المواطنين الأردنيين اتباع جميع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.