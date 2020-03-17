مصر تتهم "الغارديان" بنشر أخبار مضللة.. وتغلق مكتبها

قررت هيئة الاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية في مصر وسحب اعتماد المكتب.



ووجهت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إنذار أخير إلى مراسل جريدة "نيويورك تايمز" في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الاخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية.



وأكدت الهيئة أن الصحيفتين لم يلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر، واعتمدا على مصادر غير موثوقة ولم يتواصلا مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات الرسمية.



واعتبرت الهيئة أن ما حدث هو تعمد لنشر أخبار مضللة عن مصر ومغلوطة وتعمد الإساءة لمصر بكل السبل، وهو ما تكرر مراراً من الصحيفتين وبخاصة الجارديان.



وطالبت الهيئة كافة المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية بالإلتزام بأقصى درجات المهنية والتدقيق في ظل الوضع الحالي الذى يشهد توترا شديدا نظرا لتأثير فيروس كورونا.