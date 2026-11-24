دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 150 رقماً مميزاً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات الخصوصية والدراجات النارية، ضمن مزادها الإلكتروني الـ84.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل للمزاد يبدأ اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، فيما تنطلق أعماله يوم الاثنين 30 نوفمبر، ويستمر خمسة أيام، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بيع الأرقام، واشتراط وجود ملف مروري في إمارة دبي للمشاركة.

وأوضحت الهيئة آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، التي تتطلّب إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافةً إلى 120 درهماً تُدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين (أم رمول، البرشاء، ديرة)، كما تتوفّر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية عبر تطبيق الهيئة أو الموقع الإلكتروني الرسمي www.rta.ae.

كما حُددت آلية الدفع الواجب اتّباعها من قِبل المُزايد الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد، وإلا سيتم إدراج اسمه ضمن قائمة غير الملتزمين، وذلك عبر مراكز مزوّدي الخدمة، نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدّق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم، وفي مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.