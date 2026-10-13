منصور بن زايد: نقْل قصة نجاح الإمارات إلى العالم يعزز قوتها الناعمة

اطلع سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية، بحضور سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، بحضور رئيس الهيئة، محمد عبدالله الجنيبي، والأمين العام، سميرة مرشد الرميثي، وقادة الفِرَق في الهيئة.

وأشاد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بدور الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وجهودها في تجسيد سردية القيادة ورؤيتها، مؤكداً سموّه أن التعريف برؤية القيادة وقِيَمها ونقْل قصة نجاح دولة الإمارات إلى العالم ينطوي على أهمية كبيرة، كونه يُعزّز صورة الدولة وقوتها الناعمة على الساحة الدولية.

وقال سموّه إن الأهداف الطموحة التي استعرضها الاجتماع تضع على عاتق الهيئة مسؤولية مضاعفة، كونها تُمثّل الواجهة الرئيسة للقيادة والوطن، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة وأهدافها تُجسّد عمق الإرث الثقافي والقِيَم الأصيلة التي أرساها المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتبقى دولتنا رمزاً يجمع بين الأصالة وريادة المستقبل.

وقدم مسؤولو القطاعات شرحاً حول أبرز إنجازات الهيئة ومبادراتها الوطنية خلال الفترة الماضية التي جسّدت خلالها رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادئه والتي تُعدّ بوصلة لتوجيه أعمال الهيئة محلياً ودولياً، من خلال التركيز على استراتيجيات السرد والاتصال واستشراف المستقبل والمراسم.

كما اطلع سموّه على المبادرات الداخلية لتطوير جودة حياة الموظفين، وتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بعمل الهيئة، وتعزيز دورها في خدمة صاحب السموّ رئيس الدولة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وصورتها الحضارية.