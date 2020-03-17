فرنسا تنشر 100 ألف شرطي في الشوارع لتطبيق إجراءات محاربة كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه سيتم نشر 100 ألف من أفراد الشرطة في الشوارع لضمان تطبيق إجراءات محاربة فيروس كورونا.



وأكد الوزير أنه سيتم نصب نقاط المراقبة والتفتيش في كافة أنحاء البلاد، ودعا المواطنين للبقاء في منازلهم، مشيرا إلى أن غرامات تصل إلى 135 يورو ستفرض على كل مخالف.

وأضاف الوزير أن البلاد تتخذ إجراءات حظر صحي مثلما هو الحال في إيطاليا وإسبانيا اللتان صارتا أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء. وأجاز التنقل في حال الظروف القهرية أو التنقل في محيط المنزل بشكل منعزل أو بغرض التبضع أو لزيارة أسرية محدودة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن عنها في إطار محاربة الفيروس الذي حصد أرواح 148 مواطنا في البلاد.