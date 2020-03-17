وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في محافظة الدقهلية‬⁩ بمصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، تطبيق الإجراءات الصحية على حوالي 300 أسرة في محافظة الدقهلية وفي القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة تتخذ الإجراءات السلمية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.

يأتي ذلك في وقت أفادت وزارة الصحة بوفاة حالتين جديدتين لالماني بالاقصر و مواطن بالدقهلية.