الكويت.. الحبس و الغرامة لمن يخالف قرارات "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، قرارا بمعاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تغليظ العقوبة على كل من يخالف القرارات المتعلقة بوباء كورونا بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار .

واستحدث مجلس الوزراء الكويتي حكما بالقانون يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عندي مقصود بالحبس لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لتنقل عن 10 آلاف دينار كويتي .