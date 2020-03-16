384 ألف قتيل منذ بدء النزاع السوري

المصدر: دمشق -وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن 384 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع السوري منتصف مارس عام 2011، من بينهم أكثر من 116 ألف مدني.

وأشار المرصد إلى أن عدد قتلى الفصائل المسلحة بلغ 54 ألفاً، وقتلى القوات الكردية يقترب من 13 ألفاً، ووثق المرصد أيضاً مقتل 191 جندياً تركياً. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، أمس، أن نحو خمسة ملايين طفل ولدوا في سورية منذ اندلاع النزاع قبل تسعة أعوام، بالإضافة الى مليون طفل آخر ولدوا في دول الجوار، فيما بلغت حصيلة الضحايا منهم نحو 9000 بين قتيل وجريح.

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لـ«يونيسف»، هنريتّا فور، التي زارت سورية الأسبوع الماضي قولها، إن «الحاجة إلى السلام اليوم هي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».