السعودية تغلق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي بسبب كورونا

المصدر: الرياض - وكالات

أمرت السعودية اليوم الأحد بإغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة والمتنزهات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا لكنها استثنت من الإغلاق محلات السوبر ماركت والصيدليات وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وأعلنت مناطق سعودية عدة القرار على «تويتر» وقالت قناة العربية التلفزيونية إن القرار يسري في جميع أنحاء المملكة التي تقول إنها رصدت 103 حالات إصابة بالفيروس دون وفاة.

وكانت منطقة الرياض قد قالت اليوم الأحد في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على «تويتر» إنها أمرت بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

وأضافت في تغريدة «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات».

كما يستثنى من القرار خدمات التوصيل إلى المنازل.

وأكدت على منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.

كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، في وقت سابق الأحد، قراراً بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

من جانبها، حثت وزارة الصحة السعودية، الأحد، المواطنين والمقيمين كافة في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.