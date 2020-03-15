فيروس كورونا يرجئ محاكمة نتنياهو شهرين

المصدر: القدس المحتلة - أ. ف. ب

أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، على ما أعلنت محكمة في القدس مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت المحكمة في بيان الأحد «على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، قررنا إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 مايو 2020».

وتقرر السبت الحد من الأنشطة في المحاكم إلا للحالات الطارئة.

وأشارت آخر حصيلة لوزارة الصحة الإسرائيلية إلى إصابة 200 شخص بالفيروس.

وأعلنت إسرائيل عن إجراءات جديدة للتصدي للفيروس، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.