سلطنة عمان تعلق الدراسة لمدة شهر

المصدر: مسقط - وكالات

أعلنت سلطنة عمان، أمس، تعليق الدراسة لمدة شهر، ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن اللجنة العمانية العليا للتعامل مع فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19»، أن الدراسة ستعلق من اليوم و لمدة شهر واحد في المؤسسات التعليمية كافة.

وكانت اللجنة قررت، الخميس، إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وكذلك الفعاليات الرياضية بكل أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقاً والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

واتخذت اللجنة أيضاً قرارات بإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، ومنع تقديم النرجيلة (الشيشة) في جميع المرافق المصرح لها.

كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية، والتجمعات الأسرية والاجتماعية، وعدم ارتياد دور السينما.