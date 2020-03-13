"عاصفة التنين" تقتل 20 مصرياً

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقوع 20 حالة وفاة بسبب الطقس السيء الناجم عن "عاصفة التنين"، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأكد مدبولى أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وفقا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسؤولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم في الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.