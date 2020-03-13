السعودية: مخالفة القرارات في مواجهة "كورونا" توجب العقوبة

المصدر: الرياض - د ب أ

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، أن مخالفة القرارات والتعليمات التي اصدرتها المملكة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جرائم الخطر الموجبة للمساءلة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، في تصريحات نشرتها الصحف السعودية الرسمية اليوم الجمعة: "أنه في حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية ارتفع إلى 62 بعد اكتشاف 17حالة جديدة من بينها 11 مصريا.