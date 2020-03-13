في مصر.. رش المصلين بمطهر قبل وبعد صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تجمع عدد كبير من المصلين أمام أحد المساجد في مدينة المنصورة المصرية، أمس، لتطهير أيديهم عن طريق رشها بمطهر قبل الدخول لصلاة الجمعة وبعد الخروج من المسجد، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية المصرية، الدكتور عبد المنعم المنجي، إنه تم تطهير المسجد والمصلين باستخدام موتور رش ومادة "الفيركون اس" ضمن إجراءات الوقاية التي اتخذتها المديرية.

وأضاف المنجي، في تصريح صحافي، أنه تم توزيع منشور يشمل إجراءات الوقاية من الإصابة بالكورونا على المترددين لصلاة الجمعة.

وأشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ منذ يومين، وتم خلالهما عقد غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات والشكاوى وبفضل جهود لجان المتابعة للإدارات والوحدات البيطرية فإن المنشآت البيطرية بحالة جيدة ولَم ترد أي بلاغات بخصوص الثروة الحيوانية والداجنة.