السودان يغلق حدوده البرية مع مصر ويمنع الرحلات الجوية إلى 6 دول

المصدر: الخرطوم - أ. ف. ب

قرّر السودان الخميس إغلاق حدوده البرية مع مصر وتعليق الرحلات الجوية معها ومع ستّ دول أخرى موبوءة بفيروس كورونا المستجدّ ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضيه وذلك في مسعى لمنع الوباء من دخول أراضيه.

وقالت الحكومة في بيان إنّ مجلس الوزراء قرّر «إغلاق المعابر البرية المتاخمة لجمهورية مصر العربية» و«منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول للأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلّي وسط المجتمع وهي كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا واليابان وجمهورية مصر العربية».

وأضاف أنّ المجلس قرّر أيضاً تعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول، داعياً السودانيين إلى تجنّب السفر إليها.

كما دعا البيان المواطنين في سائر أنحاء البلاد إلى تجنّب التجمعات الكبيرة.

ولم يسجّل السودان أي إصابة بفيروس كورونا المستجدّ حتى الآن.