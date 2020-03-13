حكومة إسبانيا تعقد اجتماعاتها عبر رابط فيديو بعد إصابة وزيرة بـ«كورونا».

المصدر: مدريد ■وكالات

قالت الحكومة الإسبانية في بيان إن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، سيعقد كل الاجتماعات عبر رابط فيديو اعتباراً من أمس، بعد أن أصيبت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، إصابة الوزيرة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالتها «جيّدة»، مشيرةً إلى أن جميع الوزراء سيخضعون لفحص الكشف عن الفيروس.

وجاء في البيان أن الوزيرة تخضع «للحجر الصحي» مع شريكها نائب رئيس الوزراء زعيم حزب بوديموس اليساري بابلو إيغليسياس.

وأعلنت الحكومة أن الاجتماعات المقبلة على جدول أعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز «ستُجرى عبر اتصال الفيديو»، على غرار المؤتمر الصحافي المرتقب لسانشيز بعد جلسة الحكومة.