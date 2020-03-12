مصر: إغلاق مدرسة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها بسبب "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اتخذت وزارة التربية والتعليم المصرية، "قراراً احترازياً"، بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض "عزل ذاتي" على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوما، كإجراء "وقائي"، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

وتتابع وزارتا الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف في كل مدارس مصر، على مدار الساعة، وتطمئن أولياء الأمور، أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق، كما أهابت بأولياء الأمور، بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسمياً عن الوزارتين.