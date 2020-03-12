السعودية: إقامة صلاة الجمعة غدا في مساجد وجوامع المملكة

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس إقامة صلاة الجمعة غدا في جميع مساجد وجوامع المملكة.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الخميس تعميما، "جاء فيه "انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا، اعتمدوا النظر (فورًا) في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة، ويحدد أقرب مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وتُفاد هذه الوكالة بما تم عاجلاً، وينتظر التوجيه حيال الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها".

وقالت الوزارة ان إصدار هذا التعميم يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فايروس كورونا.