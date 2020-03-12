واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، امس ، حالة الطوارئ في المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال عمدة واشنطن موريل بوزر، في مؤتمر صحفي، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتأكد إصابة 6 أشخاص بالفيروس، ما رفع حصيلة المصابين بالفايروس إلى 10 حالات.

وصرح عمدة واشنطن بأن إدارة صحة المدينة استأجرت منشأة يمكنها عزل ما يصل إلى 50 شخصا، علما أنه لم يكشف عن موقعها.

هذا، وجاء الإعلان بعد ساعات من توصية المدينة بإلغاء جميع التجمعات غير الضرورية التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 1000.