اجتماع للبرهان وحمدوك و«حميدتي» لبحث الوضع الاقتصادي

المصدر: الخرطوم - باج نيوز

عقد اجتماع بالقصر الجمهوري في الخرطوم، أمس، تمت فيه مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، وإيجاد حلول عاجلة.

ضم الاجتماع: رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ونائب رئيس المجلس السيادي، رئيس آلية دراسة الأزمة الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة الانتقالية.

ويعاني السودان أوضاعاً اقتصادية متردية، أدت إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وشح الدقيق والخبز والوقود، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وقرر اجتماع، عقد نهاية الأسبوع الماضي، تشكيل آلية لدراسة ومعالجة الأزمة الاقتصادية، عهد برئاستها إلى «حميدتي»، وضمت عضويتها عدداً من الوزراء، وأعضاء بقوى الحرية والتغيير.