أول وفاة في لبنان بـ«كورونا».. ومصر ترفع «الحجر» عن باخرة سياحية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت الوزارة في بيان إن الشخص الذي توفي يبلغ من العمر (56 عاماً)، وكان قد أعلن سابقاً أنه في وضع حرج وغير مستقر، مضيفة أن المتوفى قدم إلى لبنان في الـ20 من الشهر الماضي آتياً من مصر.

يأتي ذلك فيما رفعت مصر، أمس، الحجر الصحي المفروض على نزلاء وطاقم عمال الباخرة السياحية «حابى 5» بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد تم فرض حجر صحي على طاقم الباخرة و98 من نزلائها الأجانب، بعد وفاة سائح ألماني في مدينة الغردقة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه كان من نزلاء الباخرة، قبل سفره لمدينة الغردقة.

وقامت السلطات الصحية بمحافظة الأقصر بمسح طبي لكل نزلاء وعمال الفنادق الثابتة والبواخر السياحية بالمدينة، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، إنه تم إجراء فحص عشوائي لـ558 شخصاً في الأقصر، تضمن 50% من السائحين ومثلهم من العاملين في مجال السياحة.