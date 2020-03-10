انفجار عبوة ناسفة أمام مطعم في السويد

المصدر: استوكهولم - د ب أ

تسبب انفجار عنيف وقع في العاصمة السويدية استوكهولم، في إيقاظ سكان من نومهم، وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إن الانفجار الذي وقع ليلاً نجم عن عبوة ناسفة تم وضعها عمداً أمام مطعم في حي فاساستان الشمالي، وأدى إلى تحطم بعض نوافذ المطعم والمباني المجاورة .



وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية عدم إصابة أحد في الانفجار. كما لم يتم القبض على المشتبه بهم.



ووقع الانفجار في شارع موازٍ لأودنجاتان، وهو شارع يضم الكثير من الحانات والمطاعم والمقاهي.



وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة تلفزيون "إس في تي"، إن العديد من الأشخاص سمعوا صوتاً مدوياً، رغم أن بعضهم كانوا بعيدين عن مكان الحادث.