أردوغان يطالب بالمشاركة في إدارة حقول نفط بسورية

المصدر: أنقرة - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سورية، بدلاً من "استغلال الإرهابيين" لها، بحسب زعمه.



وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل: "عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سورية المدمرة في الوقوف على قدميها".



وتابع أردوغان أن بوتين يدرس العرض، مضيفا أن يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأميركي دونالد ترامب.