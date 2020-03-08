مصر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد

المصدر: القاهرة -أ. ف. ب

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد أنه تم تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل إلي مصر قبل سبعة أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن «المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما وتوفي الأحد في مستشفى الغردقة العام» الذي نقل إليه الجمعة.

وهذه أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المواطن الألماني ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس لتلقي الرعاية الطبية«.

وأضاف»تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لمعاناته من فشل تنفسي ناتج من التهاب رئوي حاد ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد«.

وأشار المتحدث إلى أن المواطن الألماني«لم يمكث في مصر سوى سبعة أيام فقط».