منظمة الصحة العالمية: الطريقة الوحيدة للتغلب على "كورونا"هي تكاتفنا

المصدر: جنيف - د. ب.أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الدول عليها أن تتعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلا من فرض قيود سفر على بعضها البعض.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان، «من المهم للغاية أن يفهم الأشخاص أن هذه القيود لا تساعد (في تحسين الوضع)»، وجاء تصريحه بعد أن فرضت كل من اليابان وكوريا الجنوبية قيودا على منح مواطني الدولة الأخرى تأشيرات الدخول.

وأكد ريان أنه لا ينبغي فرض قيود على السفر إلا بعد دراسة متأنية تستند إلى حقائق علمية، ويجب ألا تستمر القيود لفترات طويلة مطلقا.

من جهته ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن: «الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الفيروس هي تكاتفنا»، مضيفا أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم يقترب من 100 ألف حالة.