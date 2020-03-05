3 وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا بالعراق

المصدر: بغداد - أ. ف. ب

سجل العراق ثلاث وفيات في يوم واحد، الأربعاء، جراء فيروس كورونا المستجد، هي أولى الوفيات في البلد المجاور لإيران التي أودى الفيروس فيها بنحو 100 شخص.

وأعلنت بغداد إصابة 35 شخصاً بالفيروس. لكن مرض كوفيد-19 أسفر للمرة الأولى عن وفيات في بلد الأربعين مليون نسمة، الذي يعاني نقصاً مزمناً في الأطباء والأدوية والمستشفيات.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة شخصين في العاصمة بغداد، أحدهما يعاني «اعتلالات مناعية»، والآخر «يبلغ من العمر 65 عاماً ويعاني أمراضاً مزمنة عدة».

وقبل ذلك، أعلن الطبيب أياد النقشبندي المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الأربعاء وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس كورونا المستجد. وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء، خصوصاً في الأماكن الدينية التي يقصدها زوار إيرانيون.

وأصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أمراً بمنع أي تجمعات، وقرر إقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور.

كما أعلنت دار الإفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار آخر.

ومنعت أيضاً الرحلات إلى إيران، البلد المجاور الذي يعد بين أكثر البلدان تضرراً بالوباء.