بوتين: الهلع من «كورونا» نتيجة أخبار استفزازية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حالة الهلع من فيروس كورونا الجديد في روسيا هي نتيجة لأخبار «زائفة استفزازية» من الخارج، ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول، إنه جارٍ احتواء الفيروس، وأن الوضع ليس حرجاً في روسيا.

وقال بوتين إن التقارير الإعلامية بشأن تهديد الفيروس في روسيا تهدف إلى بث الذعر بين السكان، وأكد أن «هذه الأخبار الزائفة الاستفزازية يتم بثها في الغالب من الخارج».

تجدر الإشارة إلى أنه رغم الإبلاغ عن تسجيل عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس في روسيا، بما في ذلك تسجيل أول حالة إصابة في منطقة موسكو هذا الأسبوع، فإن البلاد قد اتخذت احتياطات واسعة النطاق، مثل تطبيق حظر صارم على دخول المواطنين الصينيين.