العبادي يدعو إلى تكليف شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة العراقية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، أمس، الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى تكليف شخصية مستقلة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.

وطالب العبادي، في بيان صحافي: «جميع الأطراف بحلول تضامنية تُخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية، بعيداً عن المصالح الضيقة». وشدد على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية، على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية، وتكون مهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق)، وبتاريخ أقصاه 31 ديسمبر المقبل، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة.

ودعا إلى أهمية إلزام رئيس الوزراء المكلّف، تشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة.