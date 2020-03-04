السعودية تحذر من السفر إلى إيران وتعتبره مخالفة يُعاقب عليها القانون

المصدر: الرياض - وكالات

حذرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، من السفر إلى إيران، مؤكدة أنه «خطر صحي» ويُعاقب عليه القانون.

ونشر مركز الاتصال والإعلام الجديد، التابع لوزارة الخارجية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيه أن إيران من الدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن السفر إلى الجمهورية الإسلامية «يعد خطراً صحياً، ومخالفة يعاقب عليها القانون،» من دون الكشف عن نوعية العقوبة.

وطبّقت المملكة قيوداً جديدة على دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، الذين سافروا إلى خارج دول المجلس خلال الـ14 يوماً الماضية.

كما أوصت السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا وفرنسا.

وكانت وزارة الصحة السعودية أوصت، من قبل، بعدم السفر قدر الإمكان إلى إيطاليا واليابان بسبب الفيروس.