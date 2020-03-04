ترامب: أجرىت «حديثا جيداً جداً» مع زعيم طالبان

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه أجرى «حديثا جيدا جدا» مع زعيم طالبان، بعد أن أكدت الحركة المسلحة المكالمة بينه وبين الملا برادار.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان» بدون أن يذكر اسم برادار الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت.

وكان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد كتب على «تويتر» «رئيس الولايات المتحدة.. أجرى مكالمة هاتفية مع المسؤول السياسي للحركة الملا برادار أخوند».

ووقّعت واشنطن اتفاقاً مع طالبان لسحب الجنود الأميركيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهراً، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.

