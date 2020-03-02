"تسيركون".. صاروخ روسي جديد سرعته 9 أمثال سرعة الصوت

المصدر: موسكو -وام

تمكن الخبراء الروس في الشركة التي تدير صناعة السفن في روسيا، من تصنيع وانتاج صنف جديد من الصواريخ الفائق السرعة، والذي أطلق عليه تسمية "تسيركون".

وقال وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"إن القوات البحرية الروسية تواصل اختبار الصاروخ الجديد من قبل أسطول الشمال، دون أن يعلن التفاصيل. ولكن بات معلوما أن التجربة التي أجرتها فرقاطة "أدميرال غورشكوف" في بحر بارينتس في يناير 2020 تضمنت إطلاق صاروخ "تسيركون".

ويتميز صاروخ "تسيركون" بسرعته التي تبلغ حوالي 9 ماخ (أي 9 أمثال سرعة الصوت)، وأن بمقدوره إصابة أهداف بحرية وبرية على بعد يزيد على ألف كيلومتر، ويمكن إطلاقه من سفينة السطح والغواصة.